W Opolu wydano uchodźcom już 400 numerów PESEL. Od tego momentu zaczyna się ich nowe życie Mateusz Majnusz

Gdy w środę, 16 marca rozpoczęło się nadawanie uchodźcom numerów PESEL, pod ratuszem kolejka sięgnęła ponad setki osób. W kolejnych dniach przed urzędem stało już znacznie mniej osób. Wszystko dzięki wprowadzeniu systemu kolejkowego. Mateusz Majnusz Zobacz galerię (13 zdjęć)

Od wczesnych godzin porannych uchodźcy z Ukrainy ustawiają się przed wejściem do opolskiego ratusza, aby złożyć dokumenty o nadanie numeru PESEL. Na miejscu wykonywane są zdjęcia biometryczne, a cała procedura zajmuje zaledwie kilkanaście minut. Jak tłumaczą sami uchodźcy, odstanie kilku godzin w kolejce to niewielkie poświęcenie w porównaniu z utrzymaniem m.in. dostępu do publicznego systemu ochrony zdrowia czy edukacji na tych samych zasadach, co obywatele polscy.