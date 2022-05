W piątek na Małej Scenie Teatru Kochanowskiego polska prapremiera "Historii miłosnej"

"Historia miłosna" to opowieść o wielkiej miłości i prawie do wybaczenia. Przypadkowe spotkanie dwóch młodych kobiet wywraca ich życie do góry nogami. Jednak to, co na początku wydaje się rajem, bardzo szybko zamienia się w bolesny dramat. Okazuje się, że nie wszyscy wygrali dobre losy na loterii życia, a zbyt wcześnie podjęte decyzje mogą skomplikować nawet najpiękniejsze marzenia.

Sztuka Alexisa Michalika to poruszająca opowieść o miłości, która daje siłę i sprawia, że jesteśmy lepszymi ludźmi. O uczuciu, które – mimo że przynosi ból i cierpienie – potrafi przetrwać wiele przeciwności losu. To historia o zdradzie i prawie do wybaczenia, o radzeniu sobie ze stratą oraz odwadze wyruszania w nową życiową podróż.

W obsadzie zobaczymy Katarzynę Osipuk, Karolinę Kuklińską, Karola Kossakowskiego, Magdalenę Maścianicę, Beatę Wnęk Malec i Bartosza Woźnego oraz gościnnie Marcina Stępniaka (aktora Teatru Dramatycznego w Warszawie), a także trzy młode odtwórczynie jednej z głównych ról, wyłonione w drodze castingu: Magdalenę Bawałkiewicz, Milenę Łomzik i Polę Trybulską.