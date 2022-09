W przedszkolach województwa opolskiego zaczyna brakować miejsc. Gminy zapewniają, że każde dziecko będzie miało opiekę

Przedszkola na terenie Opola obecnie nie są w stanie przyjąć więcej dzieci. Urząd Miasta Opola informuje nas, że w tych placówkach nie ma już miejsc.

Takowych nie ma też w żadnym z przedszkoli nie ma również w Strzelcach Opolskich, Kluczborku czy Grodkowie. Dzieci, które nie zostały jeszcze zapisane do żadnej placówki, będą kierowane do oddziałów zamiejscowych w okolicznych wioskach. Niewiele lepiej sytuacja się ma w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie jeszcze kilka dni temu były wolne miejsca, ale są one na bieżąco zajmowane. Gmina Prudnik z kolei przekazała, że wszystkie zgłoszone dzieci zostały przyjęte do placówek. Aby sprostać wymaganiom rodziców w Prudniku otworzono także nowy oddział.

Dyrektorzy gminnych wydziałów oświaty zapewniają, że miejsc dla nikogo nie zabraknie. Każde dziecko zostanie otoczone opieką, jednak niekoniecznie w miejscu swojego zamieszkania.