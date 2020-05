W sobotę w katedrze opolskiej święcenia kapłańskie otrzymało dwóch diakonów

Bp Andrzej Czaja konsekrował w sobotę (30 maja) w katedrze ks. Łukasza Labusgę z parafii św. Piotra i Pawła w Chróścinie Op. oraz ks. Kamila Wockę z parafii św. Józefa Robotnika w Opolu – Wrzoskach. Pozostałych pięciu diakonów przyjęło święcenia w swoich rodzinnych parafiach.

- Dzień święceń jest dniem wielkiego obdarowania – mówił w katedrze bp Andrzej Czaja. - Za chwilę – drodzy Łukaszu i Kamilu – do Was będą się odnosić słowa: Ty jesteś kapłanem tak jak Melchizedek i to na wieki. To wielka łaska i wielka godność. Za chwilę staniecie się przyjaciółmi Jezusa. On będzie Was miał za przyjaciół. Czy wy nimi będziecie dla Niego w dużej mierze zależy od Was.