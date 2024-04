"Każde życie jest darem i należy je chronić". Z inicjatywy młodzieży w Zawadzie odbędzie się diecezjalny dzień świętości życia

W uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, obchodzonej 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem, w Kościele katolickim podkreślana jest szczególna wartość życia, jako daru pochodzącego od Boga, które należy chronić i pielęgnować – tłumaczy ks. Jerzy Dzierżanowski, duszpasterz rodzin w diecezji opolskiej.

- W obliczu różnych na całym świecie inicjatyw proaborcyjnych, przeciwko życiu, stało się tradycją, żeby życie promować – wskazuje ks. Dzierżanowski.

Kapłan dodaje, że z inicjatywa obchodzenia dnia świętości życia ma walory edukacyjne. – To uświadamianie ludziom, że człowiek nie jest kreatorem życia, tylko jest przekazicielem życia – mówi duszpasterz. - To także promocja rodziny, pokazanie, że dziecko jest darem, a nie ciężarem. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne to często przedstawia się taką sytuację, jako tragedię dla rodziców. Natomiast każde życie na każdym etapie należy chronić.