W trakcie wakacji na opolskich drogach zginęło 10 osób. Wciąż problemem są pijani kierowcy

W trakcie lipca i sierpnia przeprowadzali liczne działania kontrolno-prewencyjne np. "Bezpieczna autostrada A4", "Prędkość", czy "NURD", w trakcie których mundurowi dbali o bezpieczeństwo wszystkich podróżnych. To również działania na drogach lokalnych, w ramach działań komend powiatowych, czyli tam gdzie miejscowi policjanci wiedzą i przewidują, że może dojść do przestępstw i wykroczeń drogowych. Często w tych działaniach uczestniczyli policjanci wchodzący w skład grupy „SPEED” - grupy powołanej do zwalczania niebezpiecznych zachowań na drogach.

- Policjanci ruchu drogowego skupili się ponadto na eliminowaniu z ruchu drogowego nietrzeźwych kierowców. Tylko w lipcu i sierpniu policjanci sprawdzili stan trzeźwości 91 000 razy. Z tej liczby zatrzymali 262 nietrzeźwych kierowców. W analogicznym okresie 2021 roku sprawdzili 63 000 razy stan trzeźwości i zatrzymali 287 kierowców – wyjaśnia opolska policja.