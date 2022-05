W wypadku na obwodnicy Opola zginęła 25-latka. Śledczy ustalili, co kilka sekund wcześniej zrobiła sprawczyni Mirela Mazurkiewicz

Dramat rozegrał się 19 lipca 2021 roku wczesnym popołudniem na obwodnicy północnej Opola. W wypadku zginęła 25-letnia kobieta. Jej mama, z poważnymi obrażeniami ciała, trafiła do szpitala. Mario Zobacz galerię (20 zdjęć)

Akt oskarżenia w sprawie tragicznego w skutkach zdarzenia trafił właśnie do sądu. Kobieta, która doprowadziła do wypadku, przyznała się do winy i chce dobrowolnie poddać się karze. Częsty wśród kierowców błąd kosztował życie 25-latkę.