Wakacje to czas, kiedy nauczyciele stają do egzaminów na wyższe stopnie awansu zawodowego

- Myślę, że mamy trudniej, bo więcej się od nas wymaga, więcej od siebie wymagamy, no i jako nauczyciele sami chcemy wypaść jak najlepiej – mówi ksiądz Jan Pander, nauczyciel religii w Zespole Szkół w Niemodlinie i... youtuber.

Ksiądz egzamin na stopień nauczyciela mianowanego zdawał jako pierwszy z sześciorga nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat opolski, którzy w tym roku stawali przed komisją.

Nie powinien się stresować, bo jest bardzo dobrym mówcą, słynie ze znakomitych kazań, o których mówi się, że „trafiają do ludzi”. Do lekcji religii podchodzi innowacyjnie, żeby młodzież nie traktowała ich jako obowiązku. Co więcej - zachęceni opiniami rówieśników - zaczynają na nie przychodzić uczniowie, którzy wcześniej zadeklarowali, że nie będą uczyć się religii. Kiedy przyszedł lockdown, duchowny założył i prowadził wspólnie z młodzieżą kanał na YouTube - „Koronawirus, katecheza, online”. Niektóre filmiki miały po kilka tysięcy wyświetleń.