Wbiją nóż w plecy Ukrainie? Rosja może otworzyć front w Naddniestrzu

Minister spraw zagranicznych Mołdawii Nicu Popescu powiedział we wtorek, że jego kraj przygotowuje się na różne scenariusze w związku z zagrożeniem ze strony rosyjskich wojsk stacjonujących w Naddniestrzu. - Obserwujemy sytuację bardzo uważnie, ale nie możemy nic więcej powiedzieć, aby nie spekulować. Jesteśmy zobowiązani do przygotowania się na wszystkie scenariusze i to właśnie robimy – powiedział szef mołdawskiej dyplomacji. Dzień wcześniej Ukraina zamknęła przejścia graniczne z samozwańczą Naddniestrzańską Republiką Mołdawską. A warto pamiętać, że granica Ukrainy z naddniestrzańskim quasi-państewkiem liczy niemal pół tysiąca kilometrów.

Naddniestrze miało odegrać swoją rolę w planach Putina już w 2014 roku. Wtedy Rosjanie próbowali wywołać rebelię na całym południu Ukrainy, aby stworzyć tzw. Noworosję, marionetkowe państwo ciągnące się od Donbasu, aż po Naddniestrze właśnie. Ukraińcy spodziewali się wtedy, że w razie pełnego ataku rosyjskiego, rosyjskie oddziały z Naddniestrza wspomagane przez miejscową „armię” będą próbowały przebić „korytarz” w stronę Odessy, by połączyć się z wojskami rosyjskimi atakującymi z Krymu i Morza Czarnego. Z projektu Noworosji nic nie wyszło. Dziś znów wraca temat zagrożenia ze strony Naddniestrza. Tym bardziej, że sytuacja jest inna. Mamy regularną wojnę Rosji z Ukrainą. Otwarcie nowego frontu, i to akurat od strony zachodniej, nie byłoby z pewnością dobrą wiadomością dla Ukrainy.