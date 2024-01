Wiatr jest tak silny, że przewraca ciężarówki. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed wichurami i burzami na Opolszczyźnie

Ostrzeżenie przed wichurą województwie opolskim

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Lokalnie możliwe są burze.

Już wieje silny wiatr, a ma być jeszcze gorzej. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 07:00 dnia 24 stycznia (środa) do godz. 07:00 25 stycznia (czwartek).

Temperatura minimalna od 0 do 3 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna od 4 stopni do 7 stopni Celsjusza.

Suma opadów deszczu od 5 mm do 15 mm. Wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu.

Ostrzeżenie o roztopach dotyczy głównie następujących powiatów: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, nyski i prudnicki.