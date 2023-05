Wielki sukces małej opolskiej gminy. Popielów wśród najpiękniejszych w Europie

- To dla nas wielki sukces, ale też wielki sukces dla Opolszczyzny, bo srebro jest najwyższym wyróżnieniem jakie do tej pory opolskie wioski w nim zdobywały – mówi Sybilla Stelmach, wójt gminy Popielów. – A trzeba powiedzieć, że konkurencja była spora, bo do konkursu zgłoszonych zostało 21 samorządów z całej Europy.

„Popielów (…) czerpie ze swojej głęboko zakorzenionej tolerancji i ta bardzo wysoka chęć do współpracy wynika zapewne z historii i położenia geograficznego na Śląsku. (…) Jako widoczny znak pozytywnego rozwoju i rosnącej jakości życia powstał na terenie gminy basen z pełną infrastrukturą, do którego każdy ma swobodny dostęp jako gminny teren rekreacyjny. Ponadto społeczność zajmuje się promocją kultury i edukacją dzieci" - tak między innymi napisano w uzasadnieniu werdyktu konkursu.

Motto tej edycji konkursu brzmiało „Budujemy mosty”, dlatego jurorzy, oprócz infrastruktury i wyglądu miejscowości, oceniali także to, jak funkcjonuje społeczność lokalna, jak działają stowarzyszenia, jak współpracują, jaki wpływ mają mieszkańcy na swoją gminę. Nie bez znaczenia było też to, jak mieszkańcy gminy Popielów przyjęli uchodźców z Ukrainy.

Mieszkańcy każdego z sołectw są aktywni, kreatywni i aż kipią od pomysłów.

- Na przykład w ostatnim czasie powstały w naszej gminie aż cztery koła gospodyń wiejskich. Do tego w Karłowicach, dołączyły koła w Stobrawie, Kurzniach, Rybnej i Kaniowie – informuje Sybilla Stelmach. – Mamy też pięć prężnie działających ochotniczych straży pożarnych.

Przy jednostce w Karłowicach wzorcowo działa młodzieżowa drużyna pożarnicza, która na brak młodego narybku nie może narzekać.

- Można powiedzieć, że dzieci i młodzież garną się do niej drzwiami i oknami. Przynależność do niej to nobilitacja – mówi pani wójt. – Młodzi strażacy dali pokaz pierwszej pomocy dla komisji wizytującej, która była pod ogromnym wrażeniem ich umiejętności.

Społecznicy działają, bo gmina dba o to, by mieli bazę do realizowania swoich pomysłów.