Wkrótce po ulicach Opola ma jeździć się lepiej. Na razie jednak kierowcy narzekają na błędy systemu ITS

Montaż elementów systemu ITS rozpoczął się na początku zeszłego roku. W jego skład wchodzić będzie około trzech tysięcy czujników umieszczonych w miejscach parkingowych na terenie Opola, nie tylko w strefie płatnego parkowania. Informacje te będą wysyłane do systemu, który za pośrednictwem tablic zmiennej treści rozstawionych przy ulicach będzie informować kierowców czy w pobliżu są wolne miejsca do pozostawienia auta, a jeśli tak, to gdzie i w jakiej liczbie.