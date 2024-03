Wodny plac zabaw. To pomysł na zagospodarowanie terenu przy Górce Śmierci w Opolu

Wodny plac zabaw to pomysł prezydenta Opola, który ma zostać zrealizowany na osiedlu Armii Krajowej w Opolu. Co ważne, nie będzie to basen, a jedynie brodzik, w którym umieszczone zostanie siedemnaście urządzeń pryskających wodą.

- Na wodnym placu zabaw nie będziemy pływać. To nie będzie basen, ale niecka do zabaw. Na pewno będzie ona bardzo atrakcyjna – mówi Małgorzata Stelnicka, zastępca prezydenta Opola.

- Będą gejzery, armatki, parasole wodne czy też wiaderka z wodą. W okresie wakacyjnym, zamiast chodzić na basen, szczególnie z małymi dziećmi będzie można zabrać je tutaj - dodaje Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.

Bezpośrednio przy placu zabaw powstanie również infrastruktura sanitarna, czyli toalety, przebieralnie i natryski. Teren będzie ogrodzony i będzie miał powierzchnie około 400 metrów kwadratowych.

W urzędzie miasta w Opolu ogłoszony został przetarg na realizację tej inwestycji. Termin na wysyłanie ofert mija 20 marca.