Wojciech Zaremba z Kluczborka został Przedsiębiorcą Roku. To on stoi za stworzeniem aplikacji ChatGPT

Od trudnego ucznia do geniusza

Wojciech Zaremba jest dziś niekwestionowanym ekspertem od AI, ale zajął się nią niejako przez przypadek.

- Jako student pojechałem do Doliny Krzemowej, gdzie pracowałem w jednej z dużych firm. To doświadczenie wspominam jako bardzo nudne. Wróciłem do Polski, zacząłem uczyć się zaawansowanej matematyki, ale zdałem sobie sprawę, że w jej przypadku problemy matematyczne są tak abstrakcyjne, że trudno je powiązać z rzeczywistością. To sprawiło, że już nie wiedziałem, czy chcę nadal zajmować się kwestiami, którymi się bardzo mocno interesowałem i które sprawiały mi przyjemność. Wówczas zacząłem studiować we Francji i tam odkryłem machine learning, czyli sztuczną inteligencję. Okazało się, że jest to połączenie dwóch dziedzin, którymi się interesowałem.