Biuro podróży Itaka podpisało strategiczne partnerstwo z Disneyland Paris

Oferta Disneyland Paris będzie dostępna w formie dynamicznych pakietów, oferowanych przez ITAKA SMART. W następnej kolejności dołączona będzie oferta na dojazd własny.

Już dzisiaj, oprócz ofert SMART, ITAKA oferuje 3 wycieczki do Paryża zawierające wizytę w słynnym parku rozrywki.

- To był długi rok przygotowań do sprzedaży oferty, która kojarzy się z radością, magią a dla rodzica z chwilami spędzonymi z dzieckiem z zachwytem oglądającym bajkowy świat Disneya. Rozpoczęliśmy od sprzedaży 6 tematycznych hoteli Disneya, zlokalizowanych tuż przy parku. Lada dzień pojawi się opcja dojazdu własnego do Disney’s Davy Crockett Ranch oraz hotele partnerskie, zlokalizowane w pobliżu Disneylandu. Najbardziej istotny jest jednak fakt, że wszyscy nasi klienci kupują kompleksowy pakiet, zawierający: przelot, transfer, zakwaterowanie i bilety wstępu do kompleksu parków Disneya (z dodatkową godziną przed otwarciem parku dla klientów hoteli Disneya) w relacji – jeden nocleg na dwa dni wstępu do parku – informuje Marcin Kołodziejczyk, dyrektor ITAKA SMART - departamentu dynamicznego pakietowania.