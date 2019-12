Wojewódzki konserwator zabytków krytykuje wykorzystanie ciężkiego sprzętu do prac porządkowych w Parku Nadodrzańskim w Opolu

Ratusz odpowiadał, że park jest zbyt duży, aby grabić go ręcznie, a w Opolu obowiązuje zakaz korzystania z dmuchaw. Stąd wykorzystanie „innego sprzętu” do usuwania liści.

Konserwator wskazuje również, istnieje też ryzyko ich uszkodzenia, co w konsekwencji może prowadzić do ich obumierania. Zauważa też, że prace na terenie parku powinny być prowadzone ręcznie bądź z wykorzystaniem lekkiego sprzętu mechanicznego.

W piśmie przesłanym do „nto” czytamy, że ciężkie pojazdy poruszające się w obrębie korzeni powodują nadmierne zagęszczenie gruntu i naruszają strukturę gleby, co zmniejsza dopływ powietrza do korzeni drzew.

Pismo ze wspomnianymi zaleceniami trafiło do ratusza pod koniec listopada. Zwróciliśmy się do miasta o ustosunkowanie się do treści pisma. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.