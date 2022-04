Wojewódzki koordynator ds. pomocy uchodźcom w Opolu: - Zaczyna brakować żywności. Czekamy na rządowe wsparcie

- Tylko 3 procent przychodzących po pomoc to mężczyźni, zresztą w starszym wieku. Najwięcej jest kobiet i dzieci – mówi Roman Pałka. – Są bardzo wdzięczni. Przepraszają, że przychodzą, tłumaczą się, że wojna wygnała ich z kraju, że musieli uciekać. Niektórzy chcą całować po rękach. Staramy się im zawsze okazać serce i dać nadzieję.

Każdy otrzymał kilka kilogramów żywności – makaronu, ryżu, mąki, puszek. Tylko to jedno miejsce wydaje dziennie uchodźcom kilka ton darów, głównie jedzenia z przedłużoną trwałością i środków higienicznych.

W rekordowym dniu do TOWU – Tymczasowego Ośrodka Wsparcia Ukrainy, prowadzonego obecnie przez PCK w Turawa Park, przyszło ponad 900 osób.

Dłużej niż maraton

To już nie jest maraton pomagania, to się staje codzienną, ciężką pracą dla dziesiątków wolontariuszy. Większość przychodzi regularnie pod początku wojny. W piątek, 8 kwietnia pożegnali studenta ze Stanów Zjednoczonych, który na tydzień przyjechał specjalnie do Opola pomagać Ukraińcom. I jeszcze przywiózł pieniądze zebrane w Stanach.