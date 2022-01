Wolna szkoła nigdy nie istniała. „Lex Czarnek” rozwiąże czy pogłębi problemy edukacji? Wzmocnienie roli kuratorów w szkołach Magdalena Konczal

Pogrzeb polskiej edukacji. Powrót do PRL-u. Partyjna szkoła. Takie głosy słyszy się z jednej strony. A z drugiej? Wzmocnienie prawa rodziców do wychowywania dzieci z własnym światopoglądem. Odpolitycznienie szkoły. Ochrona dzieci przed demoralizacją. O tzw. Lex Czarnek powiedziano już niemal wszystko. Niemal. Bo przecież polska szkoła nigdy nie była wolna. Zauważyć to można zarówno na samej górze tej drabiny, a więc we wpływie kuratoriów, ale także samorządów na edukację, jak i na dole: we wciąż opresyjnym traktowaniu uczniów. Jeżeli więc mamy mówić o pogrzebie polskiej edukacji, to trzeba by powiedzieć, że wcale nie zaczął się on 13 stycznia 2022 roku, kiedy to Sejm uchwalił zmiany w ustawie o prawie oświatowym, ale znacznie wcześniej.