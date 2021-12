WOŚP 2022 w Opolu. W mieście będzie kwestowało 300 osób. Wiemy już, jakie atrakcje czekają podczas wielkiego finału akcji Mirela Mazurkiewicz

Podczas styczniowego finału na Opolszczyźnie będzie kwestowało 300 wolontariuszy. Tak było podczas poprzedniej edycji wydarzenia. Archiwum

Chętnych do kwestowania z WOŚP było tylu, że identyfikatory rozeszły się w try miga. Trwają wielkie przygotowania do finału, który odbędzie się pod koniec stycznia.