Wróciły niezwykłe pokazy multimedialne fontanny na rynku w Nysie. Zobacz, jak prezentują się z góry. To prawdziwe show!

Najmłodsza jest fontanna na Rynku. Uruchomiono ją w sierpniu 2022 roku.

Obiekt znajduje się w sąsiedztwie Domu Wagi Miejskiej. Dawniej w tym samym miejscu stała fontanna pod orłem, która zniknęła z przestrzeni miejskiej jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Obecna instalacja ma być kompromisem pomiędzy zabytkową częścią rynku, a jego powojenną zabudową. Na grubych taflach szkła widnieją herby związane z historią miasta.

Poza nowoczesną formą i ciekawą historią skrywa w sobie jeszcze jedną tajemnicę...jest multimedialna.

Świetlno - muzyczne widowiska odbywają się codziennie o godz,12.15 i 20.30.

O godzinie 12.15 usłyszymy utwór „By The Coast – All The Lights”

O 20.30 usłyszymy i „zobaczymy” utwory Georges Bizet, Minelli, Brian Tyler, Vangelis i By The Coast…