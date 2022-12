"Wyciągnijcie rękę po kapitał, jaki mają nasi seniorzy". Konferencja o potrzebach osób w wieku 60+ w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu

Zdaniem seniorów, takie konferencje są bardzo potrzebne. Wiesław Łabędzki ze świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przypomina, że społeczeństwo się starzeje. Z roku na rok seniorów jest coraz więcej. W Świdnicy jest 8 tysięcy emerytów.

- Co do tematu konferencji, dobrostan trzeba polepszać. To nie tylko wiedza, doświadczenie i umiejętności nabyte przez lata, ale dobrostan podwyższamy tworząc różne zajęcia, np. z psychologii, języków obcych. Bardzo ważna jest również aktywność fizyczna – uważa Wiesław Łabędzki.