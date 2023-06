Wypadek masowy na opolskim odcinku S11, 45 rannych. Na takie sytuacje służby muszą być gotowe, dlatego przeprowadzono ćwiczenia w Oleśnie

Od kilku lat służby wykorzystują do przeprowadzenia dużych ćwiczeń ten moment w inwestycji drogowej, kiedy duża obwodnica jest już praktycznie gotowa, ale przed otwarciem jej do ruchu muszą być przeprowadzone odbiory.

Wypadek masowy na obwodnicy Olesna. To były ćwiczenia na S11

Tak było również na budowanej obwodnicy Olesna, czyli na 25-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S11.

We wtorek (13 czerwca) obok węzła Olesno przeprowadzono wielkie ćwiczenia dla wszystkich służb: od policji do leśników, i od strażaków do Wojsk Obrony Terytorialne.

Kierowca osobowego peugeota jechał za szybko, przez co nie zauważył samochodu służby drogowej stojącego na prawym pasie drogi ekspresowej. Najechał na tył przyczepki, która przewróciła się.

Na miejsce wypadku jako pierwszy przyjechał radiowóz. W stojący przy wypadku radiowóz uderzył autobus, który następnie przewrócił się na bok.