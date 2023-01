Wypadek na przejeździe kolejowym w Osinach pod Opolem. Samochód osobowy wjechał w szynobus. Kierowca jest ranny.

Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym w Osinach, w powiecie opolskim w środę 4 stycznia ok. godziny 11.20.

Nieoficjalnie wiadomo, że kierowca uderzył w bok przejeżdżającego szynobusu relacji Opole - Nysa.

Siła uderzenia, była na tyle duża, że z samochodu wypadł silnik, kierowcę uwięzionego w samochodzie musiały wydostać służby ratunkowe. Został potem odwieziony do szpitala.

W szynobusie podróżowało ok. 40 pasażerów. Nikomu nic się nie stało. Kolej zorganizowała dla nich zastępczy transport autobusowy.

Wszystko wskazuje na to, że z powodu uszkodzeń szynobusu oraz infrastruktury kolejowej, transport ten będzie funkcjonował dzisiaj do końca dnia. Autobusy będą woziły pasażerów ze stacji Opole Główne do Komprachcic, i tam przesiądą się oni do szynobusu jadącego do Nysy. W drugim kierunku podróż będzie wyglądała w podobny sposób.