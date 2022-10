Wypadek przy wiacie na rowery przed centrum przesiadkowym "Opole Główne". Potknęły się o nią dwie kobiety. Pogotowie zabrało je do szpitala

Niestety nie zauważyły, że na dole znajduje się poprzeczna belka, potknęły się o nią i przewróciły. Obie zostały ranne.

Pogotowie ratunkowe zabrało je do szpitala. Na miejsce przyjechała też policja.

- Nasi ludzie porozmawiali z jednym z pracowników, który zabezpieczył wiatę taśmami, tak by nie można było przechodzić w tym miejscu - mówi młodszy aspirant sztabowy Przemysław Kędzior z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. - Zostanie sporządzona też notatka ze zdarzenia i to poszkodowane podejmą decyzję, co dalej.