Z Karkonoszy widać niemieckie Rudawy. Opolanin udokumentował kolejną daleką obserwację

Robert Jamróz, fotograf z Głuchołaz wykonał zdjęcie niemieckich Rudaw i szczytu Fichtelberg. Nie było by w tym nic niezwykłego gdyby nie fakt, że od fotografowanego obiektu dzieliło go prawi 190 kilometrów! To nie jedyne dalekie obserwacje jakie ma na koncie.

Robert Jamróz Photography