Z Odry zniknęły filary starego mostu kolejowego w Opolu. To były ostatnie elementy historycznej, prawie stuletniej przeprawy

Historyczny most jest już historią

Film został nakręcony na podstawie opowiadania Jerzego R. Milicza, które zostało luźno oparte na historii zabójstw dokonywanych w latach 1946–1957 przez Władysława Baczyńskiego i straconego za ich popełnienie. Kryminał zaczyna się w Parku Nadodrzańskim w Opolu, kiedy to w biały dzień zostaje zastrzelona młoda dziewczyna Hanna Piotrowska (w tej roli Ewa Kania), która siedzi na parkowej ławeczce wtulona w męża (Zbigniew Buczkowski). Chwilę wcześniej oglądamy jak zabójca wychodzi z dworca PKP Opole Główne i idzie do parku nad Odrą. Widać alejki spacerowe i w kilku ujęciach właśnie kolejowy most, m.in. po którym jedzie pociąg z wagonami do przewozu cementu.