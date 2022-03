Z okazji święta Uniwersytet Opolski nadał dwa doktoraty honorowe. Wybitny polski aktor na uroczystości [Zdjęcia]

Julian Kornhauser niestety nie mógł przyjechać na uroczystość. Dyplom w jego imieniu odebrał syn, Jakub Kornhauser. W auli Wydziału Teologicznego zabrzmiały jednak wiersze poety w wykonaniu wybitnego aktora, Andrzeja Seweryna.

Rok 2022 to dla uczelni wyższych rok ewaluacji, która po raz pierwszy odbędzie się według nowych kryteriów. Na Uniwersytecie Opolskim pod ocenę poddanych zostanie 17 dyscyplin. Rektor liczy na uzyskanie kategorii A dla 2-3 dyscyplin, kategorii B+ dla 8-10 i kategorii B dla 3-4. Najwyższa oceny można spodziewać się dla nauk o polityce i komunikacji społecznej oraz o językoznawstwa. W obu realizowane są dwa duże projekty międzynarodowe – FORTHEM i FIT FORTHEM, które dadzą uczelni dużo punktów przy ocenie. Szansę ma również biologia i chemia.

W tym roku, we wrześniu, uczelnia zakończy projekt Pomologia. Wspólnie z USK kontynuowane będzie tworzenie Uniwersyteckiego Centrum Chorób Cywilizacyjnych. Gotowy jest już wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o wdrożenie Opolskiego Centrum Badań Strukturalnych i Materiałowych. Wartość tego projektu to 5,3 mln zł.