Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku. Prezentacja zwycięzców finału wojewódzkiego

Zgodnie z regulaminem turnieju „Z Podwórka na Stadion”, na wyjazd do Warszawy muszą jeszcze natomiast zaczekać zespoły, które okazały się najlepsze w kategorii U8. Wśród dziewczynek był nim OKiR Grodków.

- W naszej drużynie przeważały reprezentantki Akademii Piłkarskiej Starowice, ale były też zawodniczki GZ-u LZS-u Grodków i GAS-u Grodków. Była to generalnie reprezentacja gminy Grodków – wytłumaczył Damian Sumara, trener OKiR-u. – Do turnieju zaczęliśmy przygotowywać się około pół roku wcześniej, starając się zawsze spotkać raz w tygodniu. Dziewczyny miały się po prostu dobrze bawić, ale po kilku sparingach zobaczyłem, że stać nas na osiągnięcie korzystnego wyniku, choć oczywiście nie nakładałem na nie konkretnych oczekiwań. Koniec końców wszystko wyszło znakomicie. Zawodniczką turnieju została wybrana królowa strzelczyń Liliana Sumara, będąca przy okazji moją bratanicą. Za rok chcemy wystartować już w kategorii U10 i tym samym powalczyć o awans do Warszawy.