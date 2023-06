Zabójstwo w Kluczborku. Nożownik, który zamordował właściciela agencji ubezpieczeń, nie przyznał się do winy

W poniedziałek (12 czerwca) 56-letni mężczyzna razem ze swoją matką przyszedł tuż przed godz. 17:00 do agencji ubezpieczeniowej znajdującej się przy ul. Podwale. To centrum Kluczborka, Podwale ta jest równoległą ulicą do rynku.

Jak ustalili śledczy, na miejscu wywiązała się kłótnia, w trakcie której Jacek K. wyciągnął nóż i zadał właścicielowi agencji kilka ciosów nożem w okolice tułowia, szyi oraz twarzy.

Przypadkowi świadkowie, którzy usłyszeli krzyki dochodzące z biura, pomogli 64-latkowi. Wyciągnęli go z budynku, wezwali policję oraz pogotowie.