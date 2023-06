Zabytkowy park w Tułowicach po rewitalizacji. Wygląda imponująco. Warto go zobaczyć! Redakcja

Zabytkowy park przy Zespole Szkół w Tułowicach przeszedł gruntowną rewitalizację. 14 tysięcy bylin, nowe nasadzenia, odnowione ścieżki, odrestaurowane przypałacowe ziemianki, do których mogą zajrzeć zwiedzający, repliki rzeźb jeleni na słupach bramnych, to tylko część tego, co zrobiono w ramach tego przedsięwzięcia. Zobacz jak park wygląda teraz.