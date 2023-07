Zachwycająca puszcza godzinę drogi od Warszawy. Kampinoski Park Narodowy jest idealny na przetrwania upałów

Gdzie znajduje się Kampinoski Park Narodowy?

Kampinoski Park Narodowy położony jest w samym sercu Polski - województwie mazowieckim, na północny zachód od Warszawy, na Nizinie Środkowomazowieckiej, między lewym brzegiem Wisły a Bzurą. Obejmuje znaczny teren Puszczy Kampinoskiej w zachodniej części Kotliny Warszawskiej. Jego powierzchnia wynosi ponad 385 kilometrów kwadratowych, co czyni go jednym z największych w Polsce. Siedziba parku znajduje się w podwarszawskiej miejscowości Izabelin, przy ul. Tetmajera 38. Jadąc z Warszawy (od granicy Bielan i Żoliborza) samochodem można tam dotrzeć w ok. 10 minut. Ci, którzy korzystają z komunikacji miejskiej mogą dostać się tam autobusem ZTM 210, a następnie przesiąść się w Izabelinie w autobus L-7.

Historia Kampinoskiego Park Narodowego

Zwierzęta zamieszkujące KNP

Logo Kampinoskiego Parku Narodowego przedstawia łosia, który jest jednym z najbardziej dostojnych mieszkańców tego obszaru. Łącznie można tam spotkać 50 gatunków ssaków, m.in. sarny, dziki, jelenie, rysie, jenoty, nietoperze, borsuki czy bobry. Kampinoski Park Narodowy to także niezwykle cenne siedlisko ptactwa - występuje tam ok. 215 gatunków, m.in. żurawie, bociany i orły bieliki. Parlament Europejski uznał park za ostoję ptaków o randze europejskiej, z powodu występowania tam gatunków zagrożonych wyginięciem - świerszczaka i derkacza. Na obszarze KPN można spotkać także gady (6 gatunków) oraz płazy (13 gatunków). Najliczniejsze są tam oczywiście bezkręgowce. W KPN występuje aż 31 gatunków komarów.

Roślinność KNP

Atrakcje - co zobaczyć w Kampinoskim Parku Narodowym?

Wypoczynek na polanie

Piknik na polanie w letni dzień brzmi jak marzenie? Kampinoski Park Narodowy oferuje turystom aż 12 takich miejsc. To idealna lokalizacja do odpoczynku od szybkiego życia w mieście, szczególnie dla mieszkańców Warszawy. Władze parku umożliwiają tam organizację pikników - wyposażone są nawet w ławy, wiaty, a niektóre w place zabaw dla dzieci. Uwaga! Użycie ognia dozwolone jest tylko za zgodą dyrektora parku. To bardzo ważne - obszar narażony jest na występowanie pożarów. Polany wypoczynkowe zlokalizowane są w miejscowościach: Granica, Jakubów, Lipków, Opaleń, Roztoka, Pociecha, Piaski Królewskie, Dąbrowa Leśna, Posada Łubiec, Sieraków, Nowa Dąbrowa i Zaborów.

Szlaki piesze i rowerowe

W Kampinoskim Parku Narodowym wyznaczono aż 8 zróżnicowanych szlaków pieszych. Najdłuższy z nich - Południowy Szlak Leśny - rozciąga się na ok. 56 kilometrów. Z myślą o mniej zaangażowanych spacerowiczach powstały też ścieżki znacznie krótsze - Szlak im. Zygmunta Padlewskiego (ok. 16 kilometrów) czy Szlak im. Powstańców Warszawskich (ok. 19 kilometrów). Na obszarze wyodrębniono także tyle samo szlaków łącznikowych - najkrótszy z nich (ok. 2,6 kilometra), Szlak im. Antoniego Trębickiego, prowadzi do Mogilnego Mostka w Palmirach - uroczyska, z którym wiąże się ciekawa legenda zapisana po raz pierwszy przez etnografa Kazimierza Wójcickiego. Zgodnie z wierzeniem, pewien mężczyzna zabił i obrabował w tamtych okolicach młodą kobietę, której ciało ukrył później pod wspomnianym mostkiem i nakrył stertą gałęzi. Od tamtej pory przechodnie zostawiali w tamtym miejscu wysuszone patyki, a gdy uzbierała się ich dużo stertę podpalano, by aby oczyścić duszę z grzechów. Zwyczaj ten kultywowany był podobno jeszcze przed II wojną światową. Podróżując jednośladem można skorzystać z głównego szlaku o długości ok. 144 kilometrów lub z wielu ścieżek łącznikowych. Prowadzą one m.in. z Niepokalanowa, Modlina, Czosnowa, Dziekanowa i Starego Bemowa.

CC BY-SA 4.0 Wikipedia.org / Kerguelen PL / CC BY-SA 4.0

Szlaki turystyczne wyposażone są w miejsca wypoczynkowe, dzięki którym wędrowcy mogą podczas marszu odpocząć, a także schronić się przed ulewnym deszczem lub gorącymi promieniami słonecznymi.