Zakaz handlu w niedziele. Wiadomo, jak długo sklepy będą mogły go omijać Tomasz Kapica

Kędzierzyński Lidl przy ulicy Kozielskiej był czynny w minioną niedzielę. Formalnie jako placówka pocztowa. Tom

Wszystko wskazuje na to, że co najmniej do końca roku markety będą czynne w niedzielę. Pomimo zaostrzenia prawa w tym zakresie. Jedna sieć prawdopodobnie ominie zakaz jeszcze dłużej.