Zakład pracy dla 1500 osób w Nysie, geotermalne SPA i reaktywacja Aleksandrówki. Zobowiązania powyborcze Katarzyny Czochary, co obiecuje?

- Opolszczyzna bogata jest złoża wód geotermalnych, tu w Nysie, ale też na terenie powiatu namysłowskiego. Jestem w stałym kontakcie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i wiem, że działania zmierzające do wykorzystania tych złóż idą w bardzo dobrym kierunku nie tylko pod kątem pozyskiwania zielonej energii, jaką daje geotermia, ale również wykorzystanie tego złoża do utworzenia przepięknego kompleksu SPA z wykorzystaniem wód geotermalnych. Tu jestem już po rozmowach z przedstawicielami Polskich Kolei Linowych, którzy zajmują się nie tylko budową kolejek linowych, ale budują również atrakcje turystyczne – zapewniała posłanka.

Kolej linowa na Biskupią Kopę i ścieżki rowerowe

Posłanka chce kontynuować sprawę budowy kolejki linowej na Biskupią Kopę.

- To bardzo wpłynie na rozwój turystyki w tym regionie. To będzie olbrzymi impuls do dalszego rozwoju – mówiła.