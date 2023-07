Zaleje nas fala upału. IMGW wydało ostrzeżenie dla województwa opolskiego

Według komunikatu wydanego przez IMGW od soboty do niedzieli (9 lipca) w godzinach wieczornych na ternie województwa opolskiego przewidywany jest upał. Temperatura może dochodzić nawet do 30-33 stopni Celsjusza. Należy pamiętać, że w miastach może być ona jeszcze wyższa, a to ze względu na betonowe budynki, asfaltowe drogi i chodniki, odbijające promienie słoneczne.