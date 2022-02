Zamieszanie wokół butów polskich skoczków narciarskich. Wyprodukowała je firma z Krapkowic. Jej właścicielka nie ukrywa zaskoczenia

Powodem takiej decyzji podjętej przez kontrolera FIS Mikę Jukkarę miała zbyć zbyt cienka tylna ścianka butów wyprodukowanych w Krapkowicach a używanych przez Żyłę i Hulę.

- Cały czas czekamy na oficjalne uzasadnienie tej decyzji FIS, ale po ustaleniach sztabu usłyszeliśmy, że powodów dyskwalifikacji było kilka. Dziwi mnie natomiast, że jako główną przyczynę podano to, iż nasz nowy model nie został zgłoszony do użytku - wyjaśnia Ewa Nagaba. - Takie rzeczy nigdy nie były praktykowane. Modele wprowadzone przez nas dwa lata temu też nie były zgłaszane i jakoś zawodnicy bez przeszkód skaczą w nich do dziś...