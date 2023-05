Zaplanuj podróże małe i duże! Międzynarodowe Targi Turystyki "W stronę słońca" w Opolu już w najbliższy weekend

Organizowane w Opolu Międzynarodowe Targi Turystyki „W stronę słońca” na stałe wpisały się w kalendarz imprez stolicy regionu. To już 21. edycja tej imprezy. W tym roku na opolskim rynku zaprezentuje się 80 wystawców.

– To największa tego typu impreza turystyczna w regionie. Z jednej strony pokazuje mieszkańcom regionu to wszystko, co dzieje się w kraju, ale w tym roku stawiamy też na pokazanie walorów turystycznych Opolszczyzny. Dla nas bardzo ważna jest turystyka jednodniowa i weekendowa skierowana do opolan i mieszkańców regionów ościennych. Zaprezentują się perełki, opolskie gminy, a także inicjatywy, które od kilku lat się rozwijają jak np. Szlak Opolskich Winnic – przekonuje do udziału Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek województwa opolskiego.