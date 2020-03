zarażamydobrem Pomóż fryzjerowi i kosmetyczce. Za usługę zapłać dziś, skorzystaj później. Akcja opolskich społeczników

Nie chciałam ryzykować zdrowia swojego i swoich klientek, dlatego błyskawicznie podjęłam decyzję, że do odwołania zamykamy salon - mówi Karolina, fryzjerka spod Opola. Działalność prowadzi od roku. Oprócz niej w salonie pracowała zatrudniona na etacie fryzjerka. - Rząd zapowiada pomoc, ale przecież osób w podobnej sytuacji jest mnóstwo, więc to może być kropla w morzu. Pracownicy pensję zapłacić muszę. Właściciel lokalu też nie będzie czekał na opłacenie najmu... Boję się, że będę musiała zamknąć biznes.

Straty liczą też salony piękności, gdyż wiele z nich - stosując się do rekomendacji sanepidu - zawiesiło działalność. Widmo bankructwa zawisło m.in. nad fryzjerami, kosmetyczkami czy studiami stylizacji paznokci.

- Chodzi o to, by już dziś zapłacić za usługę, którą zrealizujemy w przyszłości, gdy sytuacja epidemiologiczna w kraju się uspokoi - mówi Żaneta z Ozimka. - Usłyszałam o tym od mojej przyjaciółki i pomyślałam, że to fajny pomysł. Raz w miesiącu chodzę na manicure. Moja kosmetyczka ma jednoosobową działalność i chętnie jej w ten sposób pomogę. Nie chciałabym, żeby zamknęła firmę.

Co ciekawe, nie tylko panie chcą oddolną akcją wesprzeć drobny biznes. - Od 20 lat chodzę do tej samej fryzjerki i nie wyobrażam sobie, żeby ona miała zamknąć firmę z powodu nadzwyczajnej sytuacji - mówi pan Ryszard z Nowej Kuźni. - To drobny gest, ale pokazuje tym ludziom, że są dla nas ważni.