Zawodnik Budowlanych Opole groził na Facebooku uczestniczce Marszu Równości. Klub zapowiada wyciągnięcie konsekwencji

15-latek w piątek (24 września), a więc w przeddzień Marszu Równości w Opolu, napisał na Facebooku uczestniczki:

„Wypier…w was petardy kur…ska jeb…ne”. Na próbę obrócenia tych gróźb w żart słowami, że to „ciekawa fantazja” odparł: „To się szykuj. Zobaczymy czy to ciekawa fantazja jak będziesz miał mordę w petardach” (pisownia oryginalna - przyp. red.).