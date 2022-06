Zderzenie dwóch ciężarówek, busa i samochodu osobowego pod Opolem. Ale na tym nie koniec... Sławomir Draguła

Do małego karambolu doszło we wtorek, 28 czerwca na drodze krajowej nr 45 w Zawadzie pod Opolem. Zderzyły się tam cztery samochody. Do sądu trafi też sprawa traktorzysty, który przyjechał ściągnąć z pola jedną z ciężarówek...