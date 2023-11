Zderzenie dwóch samochodów na drodze krajowej nr 46 w Głębinowie. Wśród poszkodowanych 4-letnie dziecko

44-letni kierowca fiata został zabrany do szpitala w Nysie . Na szczęście okazało się, że nie ma żadnych poważnych obrażeń. Po przebadaniu został wypisany do domu.

W wyniku zderzenia fiat 500 siłą pędu wpadł do przydrożnego rowu .

Do wypadku doszło w czwartek (2 listopada) o godz. 11:30 na drodze krajowej nr 46 na trasie Nysa – Paczków, na wysokości miejscowości Głębinów,

Policja radzi: zachowaj odstęp od poprzedzającego pojazdu

Nieprzestrzeganie przepisów przez kierujących kończy się ukaraniem mandatem. Nowy taryfikator przewiduje za to wykroczenie grzywnę w kwocie od 300 do 500 zł.

Pomocnym w obliczeniu odległości od poprzedzającego pojazdu jest „ reguła 2 sekund”. Chodzi w niej o to, że pojazd przed nami mija punkt orientacyjny, słupek, wiadukt, tablicę informacyjną, wtedy my zaczynamy odznaczenie 2 sekund i jeżeli dojeżdżamy do tego punktu dłużej niż 2 sekundy mamy prawidłową odległość.