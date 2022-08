Zielona rewolucja MZK w Opolu. Wkrótce po ulicach jeździć będą elektryczne autobusy. Wiemy, na jakich liniach

Opole zakupiono 5 elektrycznych autobusów, które będą obsługiwały trasę linii 25. Za nieco ponad 21 mln zł (z czego 14 mln zł to unijne dofinansowanie) oprócz pojazdów wykonana została także infrastruktura potrzebna do ich ładowania i obsługi na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, a także na pętli przy ul. Prószkowskiej, gdzie pojawiła się ładowarka pantografowa.

- Moc takiego urządzenia to 300 kW. Umożliwi ono szybkie doładowywanie pojazdów w trakcie postoju – mówi Tomasz Zawadzki, Naczelnik Wydziału Transportu i Zarządzania Ruchem UM Opola.

– Zasada ładowania jest taka, że autobus najpierw ustawiany jest pod tzw. zbierakiem mocy. Jest to pantograf, opuszczany na szynę, która znajduje się na dachu pojazdu. Czas takiego ładowania to tylko 15 minut. W przeciwieństwie do tramwajów czy pociągów, autobus nie potrzebuje linii trakcyjnej, więc może swobodnie poruszać się po drogach Opola – wyjaśnia.