Zielone odpady możesz zagospodarować sam na kompostowniku. Na wysypisku trzeba słono płacić

Każda rodzina, która zobowiąże się do kompostowania swoich odpadów zielonych, w gminie Prudnik zapłaci mniej za śmieci. Dokładnie o 5,5 zł mniej. Taką uchwałę podjęła rada miejska 26 marca.

Obniżka w intencji władz gminy ma zachęcić mieszkańców domów jednorodzinnych, do zakładania kompostowników i zagospodarowania takich odpadów we własnym zakresie. Można w nich składować odpady zielone z działki, np. skoszoną trawę oraz bioodpady z kuchni. Po prawidłowym kompostowaniu powstanie nawóz, który można użyć we własnym ogrodzie.

Obecnie mieszkańcy Prudnika płacą za śmieci 26 złotych miesięcznie i jest to jedna z niższych stawek w województwie. Dla przykładu dwuosobowa rodzina, kompostująca odpady, zamiast dotychczasowych 52 złotych zapłaci 46,50 zł. Urząd zagwarantował sobie jednak prawo do skontrolowania kompostownika na posesji mieszkańca.

Podobną ulgę stosuje sąsiednia gmina Głuchołazy. Tam wynosi ona 1 złoty od osoby.