Zlot aut PRL-u w Opolu. Maluchy, polonezy, duże fiaty, nysy, żuki

- Szczególnie ciekawym samochodem, który można dziś w Opolu oglądać jest prototyp pojazdu strażackiego – mówi Jarosław Kwieciński, prezes Opolskiego Ruchu Pojazdów Zabytkowych i komandor V Opolskiego Zjazdu Pojazdów PRL-u. Najwięcej, bo ponad 20, przyjechało „maluchów”. Są też nyski – w tym roku mija 25. rocznica zakończenia ich produkcji. Samochody z okresu PRL-u to nie są wybitne pojazdy, ale kojarzą się wielu osobom z ich dzieciństwem, a dla młodszych użytkowników są ważne, bo to jedyne auta polskiej produkcji, jakie mamy. Spodziewamy się do końca zapisów około 130 pojazdów.

Szczególnie rzucał się w oczy największy pojazd strażacki wyprodukowany w PRL-u – jelcz 006/2 GCBA 11/45. To jest ciężki gaśniczy samochód bojowy z autopompą o wydajności 4,5 tys. litrów na minutę. Ma zbiornik wodny o pojemności 11 tys. litrów - mówi Mariusz Sąsiadek, kierowca mechanik w OSP Roszkowice. - To auto w tym roku „obchodzi” 40-lecie. I jest to jedyny ocalały prototyp tego auta. Trafił do nas w 1996 roku z Opola. Cały czas bierze udział w gaszeniu pożarów na terenie powiatu kluczborskiego. Zbieramy (na zrzutka.pl) na jego remont. Wymaga go blacha, układ pneumatyczny. Trzeba też wymienić opony. Te z tyłu mają 40 lat.