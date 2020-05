Złote czasy opolskiej żeglugi na Odrze. Zobacz unikatowe fotografie parowców, barek motorowych i pchaczy

Wcześniej zbudowano natomiast Kanał Kędzierzyński. Ma on około 5 km długości i łączy Zakłady Azotowymi Kędzierzyn z Kanałem Gliwickim. Według założeń miał on odciążyć śląską magistralę kolejową i umożliwić dostawy nawozów azotowych odbiorcom właśnie drogą wodną - wspominał na łamach nto Bogusław Rogowski, dziennikarz, miłośnik historii Kędzierzyna-Koźla.

Transport węgla z portu w Gliwicach Kanałem Gliwickim i Odrą na północ kraju wstrzymano w 2013 roku, oficjalnie ze względu na nieprzewidywalność tego środka transportu i złe warunki żeglugowe.

Bywało, że w Odrze brakowało wody, rzeka i kanał były niedoinwestowane. Wtedy węgiel zdecydowano się wozić wyłącznie koleją. Co ciekawe, już w samym Wrocławiu był przeładowywany na barki i tak docierał do samej elektrociepłowni. Kiedy ją budowano, nikt nie przewidział bowiem, że transport węgla Odrą mógłby być nieopłacalny i zostanie zastąpiony przez kolej.

Dostawy drogą wodną paliwa z kopalń Górnego Śląska do wrocławskiej elektrociepłowni wznowiono w 2017 roku, kiedy to przewieziono 120 tysięcy ton węgla. W 2018 roku roku w rejs z portu w Gliwicach do elektrociepłowni we Wrocławiu wypłynęło już 421 transportów z węglem. To w sumie 206 808 ton.