Wraca kolej, wrócą barki na Odrę. Miliardowe inwestycje rządowe w infrastrukturę kolejową i rzeczną na Opolszczyźnie

Opolszczyzna to nie tylko połączenia drogowe, na które każdego roku z programów koordynowanych przez rząd płyną do regionu ogromne pieniądze. Przez województwo opolskie biegną ważne szlaki kolejowe, które każdego dnia wykorzystywane są zarówno do obsługi ruchu pasażerskiego jak i towarowego. Nie bez znaczenia jest również bliskość umownej granicy z Czechami, co sprawia, że w wielu przypadkach sieci kolejowe nabierają charakteru transgranicznego.

Podobnie jest w przypadku drugiego co do wielkości szlaku wodnego w Polsce. Odra, która przepływa przez Opolszczyznę i jej największe miasta, od wieków stanowiła ważny element mapy komunikacyjnej i transportowej regionu i całej Polski. W ostatnich latach, za sprawą szukania optymalnych rozwiązań dotyczących kosztów transportu towarów oraz wpływu najbardziej popularnego obecnie transportu kołowego na środowisko jak i istniejącą infrastrukturę drogową, zainteresowanie reaktywacją wodnych szlaków transportowych wzrasta.