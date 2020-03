Zmienią kategorie dróg na Zaodrzu. Obwodnica piastowska Opola będzie drogą krajową

Inwestycję wartą około 120 mln zł ukończono pod koniec 2019 roku. Jednakże z formalnego punktu widzenia pozostaje drogą gminną. I choć zdarza się, że kierowcy ciężarówek wyjeżdżając z ul. Wojska Polskiego skręcają w lewo w ul. Niemodlińską, by potem dostać się na obwodnicę piastowską, to nie brak też takich kierowców, którzy jadą na wprost, w u ul. Hallera i dalej, między domami. Przyznawała to na czwartkowej sesji rady miasta wiceprezydent Małgorzata Stelnicka.

Sytuację ma zmienić formalne przekwalifikowanie dróg. Minister Infrastruktury zwrócił się o zaopiniowanie zaliczenia odcinka ul. Niemodlińskiej od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego i Hallera do węzła oraz obwodnicy piastowskiej do drogi krajowej nr 45. Z kolei ulice Hallera, Domańskiego oraz Partyzancka miałyby być tej kategorii pozbawione. Planowane jest zaliczenie ich do drogi wojewódzkiej nr 459 (trasa do Skorogoszczy).