Znaki drogowe do poprawki. Wielki problem mieszkańców ulicy Sądowej w Opolu.

Opisana sytuacja ma miejsce w centrum Opola w podwórku mieszkaniowym przy ul. Sienkiewicza- Sądowej – Książąt Opolskich. Przy wjeździe na plac znajduje się znak zakazu parkowania, a pod nim podpis-zakaz wjazdu i parkowania za wyjątkiem właścicieli.

Mimo to na osiedlu parkuje wielu Opolan, którzy chętnie wykorzystują możliwość darmowego postoju w centrum miasta. Z kolei duży ruch na podwórku bardzo uprzykrza życie miejscowym. Sytuacja jest szczególnie kłopotliwa dla seniorów i rodziców z dziećmi, którym jeżdżące samochody uniemożliwiają bezpieczne poruszanie się po osiedlu.

- Sytuacja robi się dramatyczna. Co z tego, że jest fajny plac zabaw jak strach dziecko same puścić, żeby go nikt nie rozjechał. – pisze do nas pan Krzysztof, mieszkaniec osiedla.