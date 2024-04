Niepełnosprawny chłopiec przeżył szok na widok krwawych billboardów z rozerwanymi płodami. Co na to sąd?

Ogłoszenie wyroku wyznaczono na czwartek (18 kwietnia). Postępowania sądowe trwały jednak na tyle długo, że doszło do przedawnienia. To oznacza, że sąd powinien umorzyć sprawę. Chyba, że uznał, iż obwiniony nie popełnił wykroczenia, wtedy należało go uniewinnić. I tak stało się w tym przypadku.

- Określenie „nieprzyzwoity” jest nieostre, ale nie sposób rozumieć go tak, jak chce oskarżycielka posiłkowa. Nieprzyzwoity to nieobyczajny, czyli wulgarny, a nie wywołujący zgorszenie, bo dana osoba przeżyła silny wstrząs oglądając ten obraz – uzasadniała sędzia Marcelina Mietelska z Sądu Okręgowego w Opolu.

O sprawie pisaliśmy już trzy lata temu. Mama 11-letniego wówczas, niepełnosprawnego Franka Kossowskiego zamieściła w sieci wstrząsający filmik, który pokazuje, jak billboard z rozczłonkowanymi płodami wpłynął na jej dziecko. Chłopiec tłumaczył, że widział na nim martwe dziecko. Opowiada też o tym, że czuje lęk i że ten obraz wraca do niego w snach. Franek zobaczył billboard dzień wcześniej, w rejonie autostrady A4, gdy jechał z rodziną na sanki. Od tego czasu, wsiadając do samochodu, chłopiec pytał rodziców, czy pojadą w ten rejon. Panicznie bał się, że znowu będzie musiał to oglądać.