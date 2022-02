Znów nawiedzą nas silne wiatry i burze. IMGW ostrzega o podmuchach dochodzących do 115 km/h. Należy zabezpieczyć swój majątek

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h, miejscami w porywach do 115 km/h, z południowego zachodu i zachodu. najsilniejsze porywy prognozowane są w drugiej połowie nocy i jutro w dzień. Jutro w pierwszej połowie nocy (z czwartku na piątek) stopniowo będą słabły. Silnym porywom wiatru w nocy jak i w dzień towarzyszyć będą burze - podaje IMGW.