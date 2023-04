Poranek Wielkiej Nocy. Rezurekcje na ulicach opolskich miejscowości. Galeria zdjęć z uroczystych procesji

- Po Wielkim Piątku, który był pełen smutku i żalu, po Wielkiej Sobocie, która była spowita ciszą Grobu Pańskiego - ale tak naprawdę wewnątrz działo się życie, bo Chrystus zstąpił do otchłani, aby obudzić śpiącego snem śmierci Adama - człowieka, czyli nas - po nocnym czuwaniu Wigilii Paschalnej, w której doświadczyliśmy obecności zmartwychwstałego, przychodzimy dzisiaj z wiarą, jak niewiasty do grobu, jak Maria Magdalena, by ogłosić światu, ze On zmartwychwstał. Że On żyje! – mówił w kazaniu ks. Daniel Leśńiak, proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach.